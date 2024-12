Protection des enfants en situation difficile : La CAPE en séminaire au Maroc pour de meilleurs modèles adaptés Le séminaire international sur la protection des enfants en situation difficile, organisé du 25 au 28 novembre 2024 à Tanger, a réuni des experts et des acteurs clés du Maroc, de l’Andalousie et du Sénégal. Cet événement marque une étape importante dans la coopération triangulaire entre les trois régions pour échanger sur les meilleures pratiques et solutions adaptées à la prise en charge des enfants vulnérables.

Présidé par Son Excellence Omar Moro, Président du Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en présence du Consul Général d’Espagne, le séminaire s’est inscrit dans le cadre du Projet d’Appui Institutionnel au Système de Protection de l’Enfance (PAISPES), piloté par la Cellule d’Appui à la Protection des Enfants (CAPE) du Sénégal. Il a réuni des représentants du Ministère de la Famille et des Solidarités du Sénégal, dont la DPDPE (Direction de la Protection des Droits de l’Enfant) et des acteurs de terrain comme le Centre Ginddi de Dakar.



Trois thématiques clés ont été abordées : Des modèles adaptés à la réalité africaine pour une meilleure prise en charge des enfants en situation difficile, en tenant compte des spécificités locales ; Le renforcement des compétences des professionnels impliqués dans la protection de l’enfance, en particulier ceux du Centre Ginddi, un centre pilote à Dakar ; La création de partenariats avec les associations locales pour une gestion plus efficace des centres d’accueil et un soutien renforcé des familles vulnérables.



Le séminaire a permis de poser les bases de futures collaborations et de renforcer les systèmes de protection de l’enfance, à travers une approche inclusive et collaborative. Le Sénégal, engagé dans l’amélioration continue de la prise en charge des enfants vulnérables, a mis en avant ses efforts pour garantir une meilleure inclusion sociale et des politiques publiques adaptées.



Cet événement a également permis de mettre en lumière les succès des modèles africains de protection de l’enfance, tout en favorisant des échanges enrichissants entre les pays participants.











