Protection sociale et solidarité nationale: Le Président Diomaye Faye veut élargir les bourses de sécurité, à de nouveaux bénéficiaires

Le gouvernement entend accélérer le volet social, notamment la protection des couches vulnérables. Alors que des voix commencent à dénoncer un « blocage » des bourses de sécurité familiales depuis l’arrivée du régime, le chef de l’Etat s’est interrogé, hier, sur « l’efficacité du dispositif public de solidarité nationale ».



C’est ainsi qu’il a indiqué, indique "Bes bi", ce mercredi, en Conseil des ministres, « l’urgence de refonder la politique de solidarité nationale et de protection sociale, par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société ».



Dans ce sens, le Président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur « l’impérieuse nécessité d’actualiser et d’élargir à de nouveaux bénéficiaires, les programmes des bourses de sécurité familiale, de cartes d’égalité des chances, de couverture sanitaire universelle et de transferts sociaux en général ». Ce qui devra assurer, à court terme, dit-il, « une convergence des objectifs et une optimisation soutenue des ressources globalement destinées à la protection sociale ». Il a demandé, pour ce faire, « l’actualisation régulière du Registre national unique (Rnu) ».