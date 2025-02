Protocole de Maputo et autorité parentale : la plateforme "Ndeyou Askan Wi" interpelle les autorités La plateforme nationale "Ndeyou Askan Wi" a exprimé son opposition ferme à toute tentative d'harmonisation du Code de la famille avec le Protocole de Maputo. Lors d'un point de presse, ces femmes issues de diverses confréries religieuses ont tenu à faire entendre leur voix contre ce qu'elles considèrent comme une remise en cause de l'autorité paternelle et des valeurs familiales sénégalaises.



Les slogans étaient clairs : "Non à l'harmonisation de notre Code de la famille avec le protocole de la mécréance de Maputo", "Non à l'avortement médicalisé", "Autorité au père de famille", "Oui pour la puissance paternelle". Pour la plateforme "Ndeyou Askan Wi", toute tentative de modification du Code de la famille pour y intégrer les dispositions du Protocole de Maputo serait une atteinte à la structure familiale traditionnelle et à l'autorité du père.



Dans une déclaration lue par Mariam Khady Mbacké, enseignante-chercheure, ces femmes ont interpellé le président de l'Assemblée nationale en lui demandant de ne pas céder aux pressions des mouvements féministes et des organisations internationales. "L'islam est attaqué, la oumma féminine est bouleversée", ont-elles affirmé, rappelant que la majorité des femmes musulmanes du Sénégal rejettent ces propositions.



"Ndeyou Askan Wi" accuse les mouvements féministes d'être à la manœuvre pour imposer des valeurs contraires aux traditions et croyances du pays. Selon la plateforme, depuis la célébration de la journée internationale contre les violences basées sur le genre, une "offensive" aurait été lancée contre les valeurs familiales et religieuses. Elles considèrent que l'autorité parentale partagée et les autres dispositions du Protocole de Maputo ne sont qu'une tentative d'imposer une vision étrangère à la société sénégalaise.



Les militantes de "Ndeyou Askan Wi" pointent du doigt l'Occident, qu'elles accusent de vouloir détruire la structure familiale africaine. "La France, infertile du fait de la guerre des sexes et du mariage pour tous, nous envie notre fécondité et notre féminité", ont-elles déclaré. Elles estiment que la campagne pour l'application du Protocole de Maputo s'inscrit dans une stratégie plus large visant à déstabiliser la famille traditionnelle.



La plateforme a rappelé que l'autorité du père de famille est un principe fondamental dans l'organisation de la société sénégalaise et que toute tentative de l'affaiblir pourrait avoir des conséquences irréversibles. "Un bateau ne saurait avoir deux capitaines", ont-elles insisté, appelant à préserver les valeurs religieuses et culturelles du pays.



Convaincues que le président de l'Assemblée nationale prendra en compte leur cri du cœur, elles demandent aux autorités de respecter la volonté de la majorité et les dispositions constitutionnelles consacrant la liberté de culte. "Nous avons Dieu et le peuple sénégalais bien ancré dans sa culture et sa croyance", ont-elles conclu, réaffirmant leur engagement à défendre leurs valeurs jusqu'au bout.



