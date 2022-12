Pse: Amadou Ba annonce l’écriture d’une nouvelle version Le Plan Sénégal émergent (Pse) sera réécrit et la nouvelle version sera finalisée au courant du premier semestre de l’année 2023. L’annonce a été, ce lundi par le premier ministre Amadou Ba lors de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale.

« L’économie nationale a besoin d’un regain de dynamisme. Au moment de la conception du Plan Sénégal émergent que nous implémentons depuis bientôt 10 ans, il avait été fait, volontairement, abstraction des découvertes pétrolières qui venaient d’être effectuées. Maintenant que l’exploitation pétrolière et gazière va entrer dans sa phase active de production, le moment est venu de prendre en considération, l’impact de ces ressources sur notre économie.



Le Gouvernement va procéder à la réécriture du Plan Sénégal émergent. La nouvelle version du Pse sera finalisée au courant du premier semestre de l’année 2023. Le premier facteur qui va conforter le Gouvernement dans son engagement résolu vers l’émergence est l’amélioration de la gestion des finances publiques.



Ainsi, indique qu’il est nécessaire d’accroître la qualité de la dépense. J’en viens à l’ère nouvelle qui s’ouvre devant nous, celle de la production du pétrole et du gaz dans notre cher pays. Le projet Sangomar est à 67% de taux de réalisation; la date du first oil est prévue à la fin de l’année 2023. Le projet GTA a un taux de progression de 83% fin août 2022; le first gaz est prévu au début de l’année 2024 », a déclaré Amadou Ba devant les députés.



