Publication des listes à Ziguinchor: 5 candidats à la mairie et 4 au département Les listes des coalitions et partis politiques déclarés recevables pour les élections territoriales, dans le département de Ziguinchor, ont été rendues publiques hier à la Préfecture de Ziguinchor.



Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021

Pour la mairie de Ziguinchor, 5 candidats iront à la conquête des suffrages des Ziguinchorois. Il s’agit d’Abdoulaye Baldé de la coalition UCS Mboolo, Babacar Dial de «Disso ci xarnou bi», Benoît Sambou de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Idrissa Bodian du parti Initiative pour une Politique de Développement (IPD) et Ousmane Sonko de la coalition Yewwi Askan Wi.



La coalition Wàllu Sénégal, dont le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) est la principale force, sera le grand absent de la course pour le premier siège de l’hôtel de ville qui jouxte la rue du Capitaine Javelier.



La coalition «Gueum sà Bopp» qui avait misé sur Dr. Moussa Diédhiou, n’a pas pu concocter ses listes après la défection de ce dernier qui a finalement rejoint la coalition Ucs Mboolo, pour y diriger la liste départementale. Pour le Conseil Départemental, 4 coalitions vont en compétition à Ziguinchor.



Il s’agit de Wàllu Sénégal dirigée par Dr. Toussaint Manga, Benno Bokk Yakaar dont la tête de liste est Seydou Sané, Ucs Mboolo dirigée par Dr. Moussa Diédhiou et la coalition Yewwi Askan Wi dont le candidat est Dr. Georges Mansaly.













L’As



