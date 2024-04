Publication des rapports des corps de contrôle: Diomaye soulève le coude protecteur de Macky Sall Le président de la République a ordonné lors du conseil des ministres de ce mercredi, la publication des rapports des corps de contrôle. Il s'agit des rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’OFNAC des cinq (5) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023).

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2024 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

Dans le même sillage, le Chef de l’Etat a demandé au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de finaliser avant le 15 mai 2024, un projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte. Il a ordonné, au-delà, des audits et des missions périodiques de vérifications dans les ministères, l’organisation annuelle de missions de contrôle dans les institutions constitutionnelles.



Par ailleurs, le Président de la République a instruit l’Inspection Générale d’Etat de mener une mission de contrôle des services de la Présidence de la République dans les meilleurs délais et aussi de dresser un pré-rapport et un rapport définitif sur chaque passation de services.



D'après le journal Point Actu, ces mêmes orientations sont données au Premier Ministre, en liaison avec les ministres, pour faire le point sur toutes les passations de services effectuées dans les ministères et d’élaborer, avant fin avril 2024, un rapport exhaustif sur les constats et les propositions relatives à la situation sectorielle, administrative, budgétaire et financière dans chaque ministère, avant toute initiative ou action gouvernementale d’envergure.



Entre autres décisions prises par le président Bassirou Diomaye Faye lors de ce conseil, figurent la création à la Présidence de la République, d’un Bureau d’Intelligence et de Prospective Economique (BIPE), ainsi que d’un bureau de suivi-évaluation des projets et programmes qui va assurer le monitoring des directives présidentielles et du PROJET mais aussi la mise en place d'une Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de l’Enseignement Arabe (composé du Bureau des affaires religieuses et du Bureau de l’insertion des diplômés de l’enseignement arabe) qui sera logée également à la présidence de la République.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook