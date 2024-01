Publiée hier par le Conseil constitutionnel : la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 Par décision n° 1/E/2024 rendue le vendredi 12 janvier 2024, publiée par affichage au greffe et par tout autre moyen qu'il estime opportun, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ainsi qu'il suit:



Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2024 à 10:26 | | 4 commentaire(s)|

1) Boubacar Camara:



2) Cheikh Tidiane Dieye:



3) Déthié Fall



4) Daouda Ndiaye,



5) Karim Meïssa Wade:



6) Habib Sy;



7) Khalifa Ababacar Sall



8) Anta Babacar Ngom:



9) Amadou Ba



10) Rose Wardini:



11) Idrissa Seck:



12) Aliou Mamadou Dia:



13) Serigne Mboup,



14) Papa Djibril Fall.



15) Mamadou Lamine Diallo,



16) Mahammed Boun Abdallah Dionne



17) El Hadji Malick Gakou



18) Aly Ngouille Ndiaye:



19) El Hadji Mamadou Diao.



20) Bassirou Diomaye Diakhar Faye:



21) Thierno Alassane Sall.



Conformément aux dispositions de l'article 1..127 du Code électoral, le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat dans les 48 heures suivant le jour de l'affichage Le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8 heures à 17 heures.



Les réclamations déposées en dehors du délai fixé par l'article L.127 précité sont prématurées ou tardives et ne seront pas examinées.



Fait à Dakar, le 12 janvier 2024.

Le Conseil constitutionnel



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook