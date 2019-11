Pudc, Promovilles...: Les aveux d'Aliou Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’une rencontre ce jeudi de l’Association des maires du Sénégal (Ams), les municipalités se sont pleins de l’arrêt des chantiers du Pudc, de Promovilles et autres programmes sociaux du gouvernement.

En guise de réponse, Aliou Sall, président de l’Ams, par ailleurs frère du Président Macky Sall, a fait savoir à ses pairs que ces programmes n’ont pas été dotés de crédit en 2019.



“Tout les fonds qui leur ont été alloués ont été détournés vers les grands chantiers de l’Etat comme le Ter et Ila Touba. N’importe quel expert en finance pourra vous expliquer cela”, a-t-il lâché sur la Rfm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos