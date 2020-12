Pudeur sur sa maladie: "Pape Bouba avait donné ordre à sa famille pour motus et bouche cousue" Nombreux ont été ceux qui ont témoigné sur Pape Bouba Diop, lors de la cérémonie qui lui a été réservée hier parmi eux Malick Thaindioum. Le journaliste sportif révèle que l’ancien joueur est resté 2 ans au lit mais il n’ a pas voulu faire de la publicité autour de sa maladie.

Et « c’est lui-même qui a donné des ordres à sa famille pour que personne ne soit au courant de sa maladie… »



A l’en croire, il y a des journalistes qui étaient au courant comme Gomis de Walf « mais on lui a dit de ne rien dire ».



