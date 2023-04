« Purge » dans le Pastef : Le message d'Ousmane Sonko à l’endroit de ses militants emprisonnés

Les nombreuses arrestations notées dans les rangs de Pastef ces derniers jours, sont l’œuvre d’un petit groupe de magistrats aux ordres.



C’est du moins ce que l’on peut retenir de la déclaration d’Ousmane Sonko qui effectuait sa prière de l’Aïd-El Fitr ce samedi, à Ziguinchor. En effet, le leader de Pastef qui traverse actuellement des ennuis judiciaires, n’a pas raté certains magistrats qui, selon lui, sont dans une clochardisation. « Je ne peux avoir qu’une pensée pieuse pour nos frères et sœurs qui ont été injustement arrêtés par une poignée de magistrats aux ordres. Il y a une forte clochardisation d’une poignée de magistrats. C’est ce petit groupuscule qui ne fait même pas dix, qui fait le sale boulot, en emprisonnant des innocents qui sont plus utiles pour le pays », a-t-il déclaré.



Ce n’est pas la première fois que le chef de l’opposition s’en prend à certains magistrats, qu’il a toujours considérés comme le bras armé du régime de Macky Sall pour liquider des adversaires politiques. Poursuivant son argumentaire, Ousmane Sonko s’est prononcé sur le cas de Bassirou Diomaye Faye, secrétaire national de Pastef, qui a été récemment arrêté pour outrage à magistrats et diffamation à un corps constitué, suite à une publication sur sa page Facebook, relate "Rewmi".



D’après le chef de l’opposition, l’arrestation de son camarade en tant qu’inspecteur des Impôts, nuit au Sénégal. « Vous mettez en prison un inspecteur des Impôts pour des enfantillages, avec tout ce qu’il peut rapporter dans les caisses de l’État, vous êtes en train de nuire au Sénégal sans le savoir. Nous ne ménagerons aucun effort pour leur libération. Ce n’est pas le jour idéal pour hausser le ton, mais nous ne baisserons jamais les bras », a-t-il promis.



Ainsi, les appels à la paix lancés par certaines autorités n’ont pas été épargnés par Ousmane Sonko lors de sa déclaration. En effet, l’ancien député se dit prêt à tout pour préserver la stabilité du pays, mais désigne Macky Sall comme le seul et unique responsable de la tension socio-politique actuelle.



Selon lui, une seule partie ne peut pas faire la paix. « Nous sollicitons la paix et nous faisons tout pour l’instauration de cette paix voulue de tous. Mais il faut qu’on se dise la vérité, la paix incombe à tout le monde et non à une partie. Sans la paix, rien ne peut se faire et nous sommes fondamentalement attachés à cette paix », a assuré le leader des "Patriotes".