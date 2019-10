Putsch manqué à Assemblée : Aymérou Gningue et Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly échappent de justesse

L'Observateur dans son édition du mardi a informé que les deux présidents de Groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ont failli être éjectés de leurs postes respectifs.



Ainsi, le fauteuil du président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby), Aymérou Gningue, a vacillé. Ses collègues ont réclamé sa tête. Abdou Mbow était même pressenti pour le remplacer. Mais, Macky Sall n'a pas jugé opportun de donner une suite favorable aux récriminations des députés de la majorité.



Il en est de même pour le président du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie", Serigne Cheikh Mbacké Barack Dolly. Ce dernier, serait aussi, contesté au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds). Mais, Wade n'a pas réagi à la requête des libéraux, préférant jouer la carte de la fidélisation de son électorat à Touba.



L'Assemblée, précise le journal, renouvelle son bureau aujourd'hui mardi à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2019-2020.



