QUE PRÉPARENT OUMAR SARR ET CONNIVENTS ? Série de réunions secrètes chez Me Amadou Sall qui amorcerait une ‘ bombe ‘ sur la tête des Wade

Depuis que le Président Abdoulaye Wade a publié son nouveau Secrétariat national, l’on sait que tout va de mal en pis au sein du Parti Démocratique Sénégalais. D’un côté, il y a le fait que Oumar Sarr a été écarté et de l’autre côté, la décision formalisée de leaders politiques libéraux qui ont choisis de renoncer aux fonctions auxquelles ils ont été assignés dans le nouvel organigramme. C’est notamment le cas de Me Amadou Sall, Babacar Gaye et Aly Nar Ndiaye.



Seulement les choses continuent d’évoluer dans le mauvais sens et l’on va droit vers une rébellion qui sera dirigée par des pontes de ladite formation politique.



On est, en effet, en mesure de vous informer de la tenue de réunions secrètes déroulées chez Me Amadou Sall, aux Mamelles. Dans ces rencontres, il y a Oumar Sarr qui semblaient battre ses cartes à travers des entretiens confidentiels avec des membres du Pds et représentants de structures, mais encore au cours d’audiences plus ou moins élargies.



Notre source confie qu’une décision ultra-importante serait en instance d’être prise et poursuit la même source, » elle pourrait constituer un coup de tonnerre sur la tête des Wade ». D’ailleurs, une conférence sera organisée incessamment à cet effet. Affaire à suivre…

