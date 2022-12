Qatar 2022 / Aliou Cissé: "L'Angleterre est 5e au classement FIFA, elle nous est supérieure..."

Aliou Cissé n’avait pas les réponses tactiques pour faire face à l’équipe de son homologue Gareth Southgate. Et même s’il a tenté de renverser la vapeur en seconde période, en insufflant du sang neuf avec des changements, la solution n’a jamais été trouvée face à une équipe séduisante d’Angleterre. Pour El tactico, qui s’est exprimé en fin de match, le constat est sans appel. L’Angleterre était supérieur au Sénégal.



« Ce n’était pas un problème d’état d’esprit. Je suis fier de mes garçons. Il faut avouer la supériorité de l’Angleterre. Elle nous a fait reculer. Leur deuxième but nous plombe. Mais c’est surtout le troisième qui nous sort carrément du match. Je loue la mentalité de mon équipe. Ils n’ont pas abandonné et essayé d’avancer malgré tout », a tout d’abord déclaré l’homme à la crinière.



Revenant par ailleurs sur le déroulé de la rencontre, le technicien sénégalais regrette la non concrétisation des occasions contre une équipe qui a pris du poids, au fur et à mesure que les minutes défilaient. « Une rencontre dure 90 minutes. Nos 30 premières ont été intéressantes. Mais on n’a pas réussi à convertir. C’était une très bonne équipe anglaise, forte dans les duels et l’impact physique. On a été très loin de ce que nous sommes capables de faire. Deux ou trois garçons pouvaient nous aider à plus exister, mais il y avait une grande différence entre les deux équipes. Nous avons travaillé des années pour en arriver là. Mais l’Angleterre est 5e au classement FIFA. Et la différence s’est vue », a constaté le sélectionneur des "Lions", dans des propos relayés par Footmercato.