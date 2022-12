Qatar 2022 / Edouard Mendy: "On a vu une différence entre le niveau de l’Angleterre et celui du Sénégal" Corrigés par les Anglais (3-0), les Lions du Sénégal ont été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Edouard Mendy a réagi en zone mixte à la suite de l’élimination.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022

Le portier sénégalais auteur d’un match pas terrible face joueurs de Southgate a reconnu que la barre était beaucoup très haute pour eux, battus par l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.



« On est tombé sur une grosse équipe qui a fait un match de très haut niveau. On a joué avec des joueurs de très grande qualité et on savait s’ils jouaient tous à leur niveau et qu’ils mettaient ce qu’il fallait ça serait un match très difficile pour nous. On a vu une différence entre le niveau de l’Angleterre et celui du Sénégal. Il faut mettre en avant qu’on a joué sans jouer sans Cheikhou et Gana. Ce qu’on fait avec Sadio et Bouna depuis le début du tournoi par addition, ça fait que quand même préjudiciable pour l’équipe. On a toujours tout donné, on a toujours bataillé avec nos armes fièrement et on l’a montré au premier tour. On était sur un match court avec des équipes de haut niveau et quand vous donnez un tout petit peu à l’adversaire, il vous tue. Je pense qu’un but aurait changé le match et le fait de prendre ses buts en fin de la première mi-temps ça nous a mis un coup derrière la tête.



Je pense qu’avant ses deux buts on était dans le match. Ils avaient du mal à nous bouger dans le bloc, certes ils jouaient au ballon mais ils ne créaient pas de situations dangereuses. On a été cohérents dans ce qu’on proposait à l’adversaire. C’est du très haut niveau comme je l’ai dit. Une perte de balle, un contre et on se fait tuer. On n’a pas à jeter la pierre à deux à trois joueurs, ce sont des performances collectives et aujourd’hui collectivement on a été en dessous de l’Angleterre. Mais, je pense que depuis le début de l’année 2022 avec le titre qu’on a gagné et les matchs qu’on a gagnés on a montré que toutes les réponses étaient collectives. On a essayé d’en faire une ce soir mais ça n’a pas marché. C’est toujours compliqué de prendre un but en sélection alors en prendre 3 c’est difficile à accepter. On a fait face à une très grosse équipe qui a été réaliste il faut les féliciter. »

