Qatar 2022 / Finale: L'Argentine au bout du bout, élimine la France 3-3 (4 tab2) et décroche sa 3ème Coupe du monde Pendant 80 mn, l'Argentine a marché sur la France avec des buts en première période de Messi (pénalty) et Di Maria sur une action d'école

La France réduit le score par Mbappé sur pénalty et dans l'action suivante, le joueur parisien double la mise et égalise pour les bleus.



Les prolongations étaient inévitables et l'Argentine reprend l'avantage par un deuxième but de Messi, synonyme de doublé pour le joueur du Paris Saint-Germain. Mais rebelote aussi, Mbappé permet à la France de revenir de l'enfer pour inscrire son triplé de la soirée.



Les tirs au but vont départager les deux équipes et à ce jeu, les argentins plus adroits, raflent la mise et décrochent ainsi la troisième coupe de leur histoire.



Messi, Dybala, Paredes et Monteil ont marqué les quatre (4) penalties argentins



Mbappé, Kolo Muani ont marqué, Coman, Tchouaméni ont raté

