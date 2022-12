Qatar 2022 / France-Argentine: « Messi The Kid, Messi The King », par Yacine Bâ Sall

La Coupe du Monde de football Qatar 2022, a vécu. Elle a tenu ses promesses, avec des spectacles hauts en couleurs, riches en émotions, pour les passionnés du ballon rond et …même pour les autres.



Beaucoup d’images et de moments forts de cette Coupe du Monde de folie, resteront à jamais gravés dans les mémoires des amis du sport.



C’est Ronaldo pleurant à chaudes larmes, les larmes d’un Neymar inconsolable, l’Arabie Saoudite qui bat l’Argentine, Olivier Giroud qui ne boude pas son plaisir, savourant son but contre la Pologne en huitième de finale, but qui fait de lui, à ce stade, le meilleur buteur devant Thierry Henry.



Qatar 2022 c’est aussi un supporter anglais qui joue du saxophone dans les tribunes, lors du match France-Angleterre, la forte présence de la famille, notamment des mamans pour soutenir les Lions de l’Atlas. Cette Coupe du monde de football, c’est également les Marocains : la surprise du chef , le Sénégal qui bat le pays hôte etc.



Certains matchs ont été palpitants voire anxiogènes.



La finale d’hier, point d’orgue de cette série de rencontres pleines de suspense, aura été unique en son genre. Match de tous les rebondissements, de tous les possibles, jusqu’au bout. Il aurait presque fallu une assistance médicale pour suivre ce match jusqu’à la fin. Les cardiaques et autres hypertendus ont été malmenés !



Entre les deux équipes, notre cœur a balancé. Nous avons été tiraillés par l’envie d’offrir à Lionel Messi, le trophée qui lui manquait pour ponctuer sa richissime carrière, d’une part et celle de voir les Bleus de Deschamps décrocher une troisième étoile, d’autre part.



Ce match aura été la rencontre entre deux gigantesques équipes ; la France et l’Argentine. Il aura été également le face-à-face entre deux titans : Léo Messi et Kyllian Mbappé. Un match dans le match…



Une finale XXL comme rarement nous aurons eu l’occasion d’en voir



Un début de match poussif pour les Bleus, dominés par des Argentins très en jambes, confiants. Premier coup dur pour les français : but de Lionel Messi. Rebelote pour les Argentins, avec cette fois-ci, un but de Di Maria, qui vient plonger l’équipe de France dans un véritable naufrage. Un début de match quasi parfait pour les Argentins. Pendant ce temps-là, c’est le blues chez les Bleus….



Didier Deschamps fait sa petite cuisine : exit Ousmane Dembélé et Giroud. Arrivée de Marcus Thuram et Kolo Muani. Tout à coup les Bleus se sont sentis comme dynamisés. Psychologiquement, ils ont réussi à reprendre l’ascendant sur les Argentins : c’est la «remontada ».



Nous sommes allés de rebondissements en rebondissements, de retournements de situations en retournements de situations, tout ceci sur une très courte période.



Alternance de joie et de tristesse.



Les Bleus sont revenus deux fois. L’orfèvre du ballon rond, le génial Kylian Mbappé d’une dextérité remarquable, qui joue avec la régularité d’un métronome, avec une dextérité tout à fait remarquable, aura marqué deux buts en moins de cinq minutes.



Trois partout. Les tirs au but et le sort de la finale est entre les mains des gardiens de but !



L’une d’entre les deux équipes gagnera, l’autre perdra. C’est encore plus inéluctable qu’en début de match. Alea jacta est (le sort en est jeté !).



Les cœurs battent la chamade



Les Argentins finissent par l’emporter. Lionel Messi exulte ! Il la tient sa Coupe du Monde ! Lui, le mutant, capable d’une concentration hors norme. Il peut rester immobile avec pour seul mouvement celui de ses yeux.Il a un mental d’airain. Avec son minois d’éternel adolescent, il semble venir d’une autre planète et semble ne pas avoir d’âge, Messi the kid. Il est un véritable artiste du ballon rond et joue avec un style incomparable.



Cette victoire en Coupe du Monde, il en rêve si fort et depuis tant d’années ! Rêve réalisé.



Quand à Kyllian Mbappé, il est un enfant prodige. Solaire, résolument sympathique, il séduit. On sent chez lui une détermination sans faille, une envie de se dépasser, d’aller plus haut comme le chante l’Australienne Tina Arena. Kyllian Mbappé arrive sur un terrain de foot pour gagner, pas de place pour le doute.



L’un et l’autre méritaient de gagner : chapeau bas à tous les deux.



Nous avons assisté au combat d’un homme (Messsi), dont le talent est unanimement reconnu, face à une équipe entière héroïque (Les Bleus).



Messi the King, mais Mbappé du haut de ses 24 ans, a un allié sûr : le temps. A son âge, il est l’homme de tous les records. Il a le temps d’« aller plus haut », de se bonifier.



Bienvenue à tous les deux dans la légende.



On est sorti de ce match formidablement heureux ou groggy. Qu’importe ! Il nous aura arraché des larmes, des rires, des torrents d’émotions.



Il nous aura fait nous sentir formidablement humains. C’est aussi cela la magie du football. On se lève devant la victoire des Argentins. On s’incline devant le mérite des Bleus. Le roi Messi cède la place au roi Mbappé.



Merci Messieurs, d’être des modèles si inspirants : Que vive le foot !

Qatar 2022 nous aura régalés. Cette Coupe du Monde nous aura permis de nous évader.



Retournons à nos moutons. 2026, c’est déjà demain.









Yacine Bâ Sall

Directrice Générale de l’Institut Bda

yacine.ba.sall@institutbda.com



