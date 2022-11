Qatar 2022 : La France livre ses 25 coqs, dont 11 champions du monde

Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 internationaux français retenus pour aller chercher une troisième étoile et conserver le titre de champions du monde. Quatorze d'entre eux étaient présents lors de l'Euro 2020 et onze ont été sacrés champions du monde en Russie.



Malgré leurs blessures, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Karim Benzema sont bien présents, à l'inverse de Mike Maignan - le remplaçant de Lloris - qui n'est pas encore remis. Mandanda en profite et participera à sa troisième Coupe du monde, à 37 ans.



À noter, aucun milieu présent dans la liste n'était là en 2018.



La liste complète de l'Équipe de France :

Gardiens (3) :



Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)



Défenseurs (9) :



Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris SG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Raphaël Varane (Manchester United), Dayot Upamecano (Bayern Munich)



Milieux (6) :



Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille)



Attaquants (7) :



Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (Leipzig)