Qatar 2022 / Match pour la 3e place: Le Maroc à la croisée des chemins, face à la Croatie

Première équipe africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, le Maroc a vu l’équipe de France briser son rêve (0-2) mercredi. Rapidement menés au score et décimés par la fatigue et les blessures, les Lions de l’Atlas ont fait preuve d'un admirable courage et poussé pour égaliser pendant toute la seconde période, en vain… Reste désormais à trouver encore un peu d’énergie, pour tenter d’aller chercher une médaille de bronze qui serait historique. Ce sera face à la Croatie, qui avait comme un symbole représenté le premier adversaire de la bande à Walid Regragui durant ce Mondial (0-0).



Arrivés 2es du groupe F derrière les Lions de l’Atlas, les Vatreni ont renversé tour à tour le Japon en huitièmes puis le Brésil en quarts, à chaque fois aux tirs au but. Mais après leur coup d’éclat face aux favoris auriverde, les vice-champions du monde en titre ont explosé en plein vol en demi-finales contre l’Argentine (0-3), en dénonçant une erreur d’arbitrage sur le penalty du 1-0. Ce match sera très certainement le dernier de Luka Modric en Coupe du monde.



Les compos probables de Croatie – Maroc



Côté Maroc, Walid Regragui a annoncé son intention de donner du temps de jeu à des éléments moins utilisés, en faisant souffler des titulaires qui terminent ce Mondial sur les rotules. Le défenseur central et capitaine Romain Saïss est d’ores et déjà forfait, tandis que le défenseur central Nayef Aguerd, le latéral gauche Noussair Mazraoui et l'attaquant Youssef En-Nesyri sont annoncés incertains. En face, il est aussi possible que le sélectionneur croate, Zlatko Dalic, qui a peu fait tourner jusqu’à présent, aligne certains remplaçants habituels.



L’heure du match Croatie – Maroc



La petite finale de la Coupe du monde 2022 entre la Croatie et le Maroc, est prévue samedi 17 décembre. Le coup d’envoi sera donné à partir de 16h heure française et marocaine, soit 15h en temps universel



La compo probable de la Croatie : Livakovic – Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa – Modric, Jakic, Kovacic – Vlasic, Kramaric, Perisic.



La compo probable du Maroc : Bounou – Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiyat-Allah- Chair, Jabrane, Sabiri – Aboukhlal, Hamdallah, Ez Abde.



Croatie – Maroc, les infos à savoir :



La Croatie et le Maroc ont fait 0-0 en phase de groupes.

La Croatie est 12e au classement FIFA, le Maroc 22e.



L'arbitre qatari Abdulrahman Al Jassim sera au sifflet. Il avait officié en groupes lors d'Etats-Unis-Pays de Galles (1-1).











Afrikfoot