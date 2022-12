Qatar 2022 / Pathé Ciss: "Un match qu'on pouvait gagner, mais le réalisme nous a fait défaut..."

« Il nous a manqué du réalisme, contre une grande équipe qui connaît bien ce genre de compétition. Ce n’était pas un match dans lequel on pouvait avoir beaucoup d’occasions, mais il faut être capable de marquer le peu d’occasions que tu as. Sinon, ça peut te couter cher. Je pense que c’est ce qui nous est arrivé dans ce match, on a manqué nos occasions et eux ont marqué les leurs.



L’entente avec Nampalys Mendy au milieu ? C’était un peu difficile au milieu de terrain parce que les Anglais étaient en surnombre, en plus de leurs extérieurs. Ils ont eu plus de contrôle. Il nous fallait beaucoup de communication. Je pense qu’on a su gérer. On a concédé des buts à cause des erreurs qu’on ne doit pas commettre à ce stade de la compétition. On apprendra de ces erreurs.



S’il y a eu un écart de niveau entre les deux équipes ? Je ne pense pas, parce que c’est un match qu’on pouvait gagner. Ils ont eu deux occasions qu’ils ont marquées en première mi-temps, pendant que nous en avons raté trois. Si on avait marqué ces occasions, le match aurait été bien différent. La chance était du côté de l’Angleterre.



Maintenant, on va se reposer avant de retourner dans nos clubs respectifs et continuer le travail, sachant qu’il y a des échéances futures où on sera très attendus. Personnellement, ce n’était pas difficile parce que je connais déjà une bonne partie du groupe avant de venir. Ils m’ont bien intégré et m’ont accueilli à bras ouverts. »