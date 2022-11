Qatar 2022 / Sénégal vs Equateur: Ce que le Président Macky Sall a dit à Yankhoba Diattara Chers Lions,



C'est au nom du Chef de l'Etat, que je reviens encore, pour vous délivrer son message et celui de tout le Peuple sénégalais que vous avez honoré lors de votre dernière sortie face au Qatar. Le Sénégal vous dit "Gaccé ngàlama"



Votre prestation a été digne de votre rang de Rois d'Afrique, remettez ça et faites nous régaler.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 06:29

Chers Lions,



Comme la dernière fois, ce mot est un message de solidarité de tout un peuple envers ses fils appelés à défendre leurs couleurs devant un champ d'honneur, celui de la Coupe du Monde.



C'est aussi un message d'espoir, car vous avez montré que vous avez encore les crocs forts, les griffes acérées et le cœur à l'engagement, pour démontrer au monde que vous êtes des Lions.



Pour la victoire, comportez vous comme tel. Vous ne serez pas seuls.



Vous serez 11 Lions sur le terrain, mais nous nous serons 17 millions de Lions partout et nous rugirons avec vous tant dans la prière que dans l'accompagnement à partir les gradins.



L'objectif est un : c'est la gagne.



Tout le peuple en prières, comme un seul homme, vous accompagne pour vous pousser vers la victoire.



Faites-nous encore rêver, vous le pouvez!



J'invite tout le peuple autour du slogan "Mankko Wuti Ndamli" en hommage à votre grand-frère feu Pape Bouba Diop.



Aythia Gaïndé, dem leen ba jeex, Sénégal dieul ndamli inchala.



Mën na nekk.







Yankhoba Diattara, Ministre des Sports

