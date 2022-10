Qatar 2022: Un budget de 14 milliards de FCfa mis à la disposition des Lions Le Sénégal participe pour la 3e fois à une phase finale de Coupe du monde. Et les Lions rêvent d’aller jusqu’en finale de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Et, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) avait tablé sur un budget de 8 milliards FCfa.

Le gouvernement sénégalais a été plus que généreux en mettant 14 milliards FCfa à la disposition de l’instance faitière du football sénégalais pour atteindre ses objectifs au Qatar.



La Fédération sénégalaise de football devrait porter son choix sur le Duhail Handball Sports Hall pour servir de camp de base aux Lions en perspective de la coupe du monde. Ce site est composé 60 chambres pour les joueurs, un grand restaurant neuf (jamais utilisé), une administration de la fédération qatarie de handball, un espace presse, des loges exclusives et présidentielles, un centre médical, un gymnase et une piscine.



Bref toutes les commodités requises devant permettre à Sadio Mané et ses coéquipiers d’être dans d’excellentes conditions de performance. Le camp de base au Qatar est prêt et tout ce qui est logistique et aspect organisationnel est maîtrisé. Il reste à déposer les listes aussi bien de la délégation officielle que des autres accompagnants», a révélé Me Augustin Tine, président de la FSF. 31 sur 33 membres du Comex iront au Qatar, mais très avertis



















