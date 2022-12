Qatar 2022 / Van Dijk: "Nous ne nous préparons pas pour battre Messi, mais l'Argentine"

Le capitaine des Pays-Bas, Virgil van Dijk, s'est exprimé en conférence de presse à deux jours d'affronter l'Argentine en quart de finale de la coupe du Monde.



"Tout le monde connaît son rôle, tout le monde sent sa responsabilité pour obtenir la victoire", a déclaré le défenseur de Liverpool. "C'est difficile pour les joueurs qui ne sont pas titulaires. Il y a 15 joueurs qui veulent être titulaires et qui ne le sont pas. C'est difficile d'être encore là les uns pour les autres, mais tout le monde l'est, et c'est la clé du succès."



Van Dijk a déclaré que le sentiment d'unité s'étendait même au personnel de l'hôtel de l'équipe à Doha. "Les scènes après le match à l'hôtel, les gens qui travaillent à l'hôtel, le personnel qui nous aide chaque jour étaient là pour nous, pour nous accueillir et nous encourager", a-t-il déclaré. "Ils font également partie de la réussite jusqu'à présent, et j'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée."



Il n'y aura pas de temps pour faire la fête lorsque les Pays-Bas affronteront l'Argentine dans une confrontation entre deux des équipes les plus emblématiques de la Coupe du monde. Les Sud-Américains ont pris le dessus lorsque les deux équipes se sont rencontrées en demi-finale du tournoi de 2014, se qualifiant aux tirs au but après un match nul tendu de 0-0.



"Cela ne garantit pas, dans un match où vous jouez dans un stade rempli de 80 000 personnes et où il y a une demi-finale en jeu, que tout se passera de la même manière", a-t-il déclaré. "Nous essayons de faire le maximum pour être prêts, mais espérons que nous n'arriverons pas à ce stade et que nous pourrons décider du match avant."



Les Pays-Bas compteront sur Van Dijk pour arrêter Messi dans ce qui pourrait être le dernier match de Coupe du monde du grand Argentin. Le défenseur a rendu hommage à "l'un des meilleurs joueurs de tous les temps" mais a prévenu que l'Argentine n'est pas une équipe d'un seul homme.



"Nous ne nous préparons pas seulement à le battre, nous nous entraînons pour battre l'Argentine. Nous savons à quel point il joue un rôle important dans leur succès au fil des ans", a-t-il ajouté.