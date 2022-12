Qatar 2022 / Walker : "Mbappé ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde"

L'actuel meilleur joueur du Monde, et meilleur buteur du Mondial 2022, Kylian Mbappé, est dans toutes les têtes. Surtout dans celle de la sélection d'Angleterre, qui affrontera l'équipe de France en quarts de finale ce samedi.



Kyle Walker, qui sera au marcage du génie français lors du quart de finale entre les Bleus et les Three Lions, s'est exprimé sur ce choc et sur Mbappé en général, ce mercredi en conférence de presse :



"Les matchs que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi", a confié Walker en référence aux rencontres PSG-City.



"Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays. (...) Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect parce qu'il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes."



À ce propos, Gary Neville, ancien international anglais, a donné son analyse : "Je pense que nous avons le meilleur arrière droit du monde pour faire face à Kylian Mbappé. En termes de physique, de vitesse et d’expérience, je ne vois personne de mieux que Kyle Walker. Ça ne veut pas dire qu’il le contiendra tranquillement pendant 90 minutes car Mbappé est sensationnel. Mais nous avons une chance car Walker peut l’égaler dans certains domaines."