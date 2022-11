Qatar 2022: le dispatching des numéros effectué, SM 10 va-t-il conserver le sien ou le léguer à...?

En attendant une décision définitive a propos de Sadio Mané (s’il venait à être forfait et remplacé, son numéro serait obligatoirement attribué à un autre joueur), chacun des Lions sélectionnés savent déjà quel numéro porter pour la coupe du monde Qatar 2022. Et, contrairement à ce que laisse penser la liste des joueurs publiés par la FIFA, renseigne emedia, le premier constat c’est que quasiment tous les cadres ont gardé leur numéros habituels.



En comparaison à la Can, la dernière grande compétition disputée par le Sénégal, entre janvier et février, il y a encore 19 joueurs reconduits, et donc 9 laissés à quai entre ennuis de santé (Bouna Sarr, Joseph Lopy) administratif (Keita Baldé, sanction pour dopage) et choix sportifs (Alioune B. Faty, Saliou Ciss, Habib Diallo, Abdoulaye Seck, Ibrahima Mbaye et Mame Baba Thiam).



Ce décompte porte donc à sept la liste des entrants, ceux qui seront au Mondial alors qu’ils n’étaient pas de la partie au Cameroun. Il s’agit du défenseur Formose Mendy qui hérite du numéro 2 laissé vacant par Saliou Ciss, de l’attaquant de Villarreal, Nicolas Jackson, qui reprend le 7 de Keita Baldé, du milieu Pathé Ismail Ciss qui récupère le 11 de Habib Diallo ou encore de l’attaquant Iliman Ndiaye qui prend le 13 que portait Jo Lopy.



Le défenseur monégasque Ismail Jakobs aura le 14 d’Abdoulaye Seck tandis que l’autre monégasque, le revenant Krépin Diatta, absent de la CAN parce qu’alors blessé, retrouve son 15 que portait Bamba Dieng. Autre revenant, l’arrière droit Youssouf Sabaly, présent au Mondial 2018 mais absent de la CAN 2021 pour cause de blessure également, revient sur la scène mondiale avec le 21 (il avait le 12 en 2018), numéro que portait Ibrahima Mbaye, arrière droit au Cameroun il y a huit mois.



Les "anciens" conservent leurs numéros





Parmi les 19 reconduits, il y a les trois gardiens qui gardent leurs numéros de la dernière Can : Seny Dieng (1), Edouard Mendy (16) et Alfred Gomis (23). Les défenseurs Kalidou Koulibaly (3), Pape Abou Cissé (4), Fodé Ballo Touré (12) et Abdou Diallo (22) voient également leurs numéros échanges. Au milieu, Idrissa Gana Gueye reste fidèle à son 5 fétiche, de même que Nampalys Mendy (6) et Cheikhou Kouyaté (8). Les attaquants Boulaye Dia (9) et Famara Diédhiou (19) gardent leurs numéros comme un clin d’œil à leur poste d’avant-centre. Le maître à jouer Sadio Mané gardera son 10 en cas de retour dans le groupe.



Le jeune Pape Matar Sarr maintient son 17 tandis que son compère et complice Bamba Dieng cède son 15 à Krépin Diatta pour prendre le 20 de Bouna Sarr. Moustapha Name (24), Mamadou Loum Ndiaye (25) et Pape Gueye (26) ferment la liste numérique.