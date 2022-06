Qatar Economic Forum : Léna Sène pour l'intégration de la dimension ODD dans les partenariats public/privé Lena Sene, Présidente et CEO de DCA Africa, a participé au Qatar Economic Forum organisé à Doha du 20 au 22 Juin 2022. Invitée par Bloomberg, sponsor de l'évènement, notre compatriote participait au panel "The Futur of Public-Private Partnerships", en français "Le Futur des partenariats public-privé".

L'importance de cette thématique est liée au fait notamment que, les partenariats public-privé (PPP) jouent un rôle crucial dans l’accélération des transformations des prochaines générations qui relient les communautés, améliorent la prestation de services et stimulent la croissance économique.





Les PPP représentent environ 10 % des investissements annuels dans les infrastructures des gouvernements des pays en développement et environ 3 % des dépenses mondiales en infrastructures.





Le panel, modéré par Ruth David Chef Adjoint du Bureau de Londres de Bloomberg, a exploré comment les gouvernements et l’industrie peuvent tirer parti des leçons apprises pour améliorer les partenariats public-privé.





Durant son intervention, Mme Léna Sène a notamment souligné le besoin réel d’intégrer la dimension ODD (Objectifs de développement durable) afin de mesurer l’impact social et la performance ESG (environnement/social et gouvernance) des projets de PPP. Elle a aussi noté la nécessité de préserver l’équilibre économique entre toutes les parties prenantes, y compris la société civile.





Objet de nombreuses attentions lors de cette importante rencontre, Léna Sène a ainsi été sollicitée par des médias la télévision qatarie AL JAZEERA, de même que des hommes d'affaires et autres investisseurs désireux d'en savoir le plus possible sur des opportunités de partenariats et le Sénégal.





Notre compatriote a débattu aux côtés de : Saleh Majid Al-Kulaifi, Sous-Secrétaire Adjoint aux Affaires Commerciales au Ministère du Commerce et de l’Industrie de l’État du Qatar, Miguel Azevedo Directeur General de Citigroup au Moyen-Orient et en Afrique, Luay Al Shurafa Président et Directeur général de General Motors en Afrique et Moyen-Orient, Mohammad Barakat Directeur Général et Trésorier du US-Qatar Business Council, Mujtaba Jaffer Président Exécutif d’Africa Gas and Oil Company et PDG de Grain Bulk Handlers, Saoud Al-Attiyah Sous-Secrétaire Adjoint aux affaires économiques, Ministère des Finances du Qatar.





Le Qatar Economic Forum, rencontre d’envergure mondiale, accueille chaque année des chefs d’État, d’entreprises et des experts de divers horizons pour réfléchir sur des pistes en mesure de relever certains des défis les plus urgents du monde, à travers le prisme du Moyen-Orient.





Au registre des officiels, l'édition 2022 a été rehaussée par la présence de Son Excellence Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Emir du Qatar, Son Excellence Dr. Hage G. Geingob Président de la Namibie, Son Excellence Faure Gnassingbé Président du Togo, Son Excellence Paul Kagamé Président du Rwanda, Son Excellence Kassym-Jomart K. Tokayev Président du Kazakhstan, Son Excellence Irakli Garibashvili Premier Ministre de la Georgie.





Dakar, le 25 juin 2022.



