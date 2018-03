Qu'est-ce que la Semaine Sainte?

La Semaine Sainte est "la grande semaine ", non parce qu’ elle a plus de jours que les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre d’heures, mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y célèbre", disait Saint Jean Chrysostome.



La semaine sainte marque l’entrée du Christ dans sa passion qui le conduira à la crucifixion du vendredi saint et à la résurrection de ceux qui demeuraient dans les tombes, le samedi saint.



Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est-il appelé Saint : Lundi Saint, Mardi Saint, Mercredi Saint, jours qui conduisent au Triduum pascal Jeudi Saint, Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des solennités, la plus grande fête du Christianisme.



Dimanche des Rameaux



Réf. Parole de Dieu et année liturgique



30. Le 6e dimanche de Carême, avec lequel commence la Semaine sainte, s’appelle dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.



Réf. Missel du dimanche



La messe de la Passion est précédée par la procession des Rameaux ou bien elle s’ouvre, pour le moins, par l’évocation de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem (A 1). Jésus a voulu inaugurer sa passion en projetant sur elle une lumière prophétique annonciatrice de sa victoire. C’est la raison de son entrée messianique dans la cité de David. En reprenant à leur compte les Hosanna que clamait la foule, les chrétiens proclament leur foi dans le Christ Maître souverain de la vie. Derrière la croix et derrière le prêtre, leu peuple de Dieu entre solennellement dans l’église où il va renouveler le sacrifice de al réconciliation avec Dieu (P 2). Mais cette procession est aussi l’expression de son espérance, car il se sait en marche vers la Jérusalem d’en haut (P 3), dont le Seigneur Jésus Christ lui a ouvert les portes au jour de son ascension.



2 Les premiers jours saints

Débutant par le jour des Rameaux, la semaine sainte se poursuit avec le lundi, mardi et mercredi saints dont la vocation est de nous acheminer vers le Triduum. Ils ne célèbrent pas le « passage » lui-même, mais ils en préparent la célébration, notamment par les lectures des messes quotidiennes. Leur sobriété offre l’espace à d’autres célébrations, comme celle de la messe chrismale.





3 Jeudi saint



4 Vendredi saint



Le vendredi saint, les liturgies latine mais aussi byzantine sont traversées d’accents de joie surnaturelle. A l’exemple de l’antienne latine Crucem Tuam :



« Seigneur, nous adorons ta croix, louons et glorifions ta sainte résurrection. »



Réf. L’année liturgique – Eglise qui chante



Le Vendredi saint est tout adoration devant le mystère incroyable. Étonnement d’où peut naître le chant nouveau d’un peuple qui regarde celui que les hommes ont transpercé. Un peuple discerne dans cette offrande le don suprême de Dieu à l’humanité. Humilité de l’homme et, à cause de cela, foi renouvelée en celui qui seul peut retourner les forces destructrices du monde !



« Ô croix plus noble que les cèdres. sur toi la vie du monde est clouée Sur toi le Christ a triomphé : la mort a détruit la mort ! Gloire à toi, Jésus Sauveur, ta croix nous donne la vie » (H 164).



Les grands rites du vendredi saint mettent en évidence ce regard vers la croix : la grande prosternation en silence, la parole proclamée, les grandes intercessions, la vénération de la croix et la communion au corps brisé.



5 Samedi saint

Réf. Missel du dimanche



Le Samedi saint ne comporte ni l’Eucharistie, ni la liturgie de la Parole. On y célèbre seulement la Prière des Heures.



6 Dimanche de Pâques



À Pâques, en célébrant la mémoire de la résurrection du fils de Dieu, c’est tout le mystère pascal qui est célébré sous un aspect particulier. Le Temps pascal débute avec la fête de Pâques et se clôt avec la Pentecôte.



« Christ est ressuscité ! Il a vaincu la mort et mis fin au règne de ses ennemis. Il siège à la droite du Père et nous ouvre les portes de son royaume. Suivons-le dans la joie. Alléluia » (antienne de Pâques).



Réf. Missel du dimanche



La célébration annuelle de la mort et de ma résurrection du Christ culmine dans la Nuit pascale, qui est la nuit sainte des chrétiens. Cette assemblée liturgique est, selon le mot de saint Augustin, la mère de toutes les saintes veillées. Cette nuit, les chrétiens rassemblés la passent d’abord à écouter la lecture de la parole de Dieu qui leur rappelle toute l’histoire du salut, de la création et de l’exode jusqu’à la résurrection de Jésus et son exaltation aux cieux. Durant les lectures, l’assemblée est éclairée par le cierge pascal.



La nuit s’achève dans la célébration des sacrements de la Pâque : le Baptême par lequel l’homme meurt avec le Christ pour vivre avec lui de sa vie nouvelle (Rm 6, 8), la Confirmation, qui marque le chrétien du sceau du Christ et lui donne l’Esprit Saint ; l’Eucharistie où, en prenant part au repas sacré de la Nouvelle Alliance, les disciples reconnaissent le Seigneur ressuscité quand le Christ leur rompt le pain (Lc 24, 35).



La nuit pascale apporte au chrétiens une anticipation de la joie de la Jérusalem nouvelle. Aussi retentit-elle du chant de l’alléluia.