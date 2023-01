Qu’est-ce qui justifie le 3e mandat de Macky Sall : « Le pétrole et le gaz ! », soutient Thérèse Faye Dans une résolution générale, le parti au pouvoir a motivé la troisième candidature de leur leader, par «les nouvelles découvertes pétrolières et gazières» qui, d’après Thérèse Faye, «font du Sénégal la cible des forces occultes».

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2023 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

L’odeur du pétrole s’est d’ores et déjà invitée dans la course à la Présidentielle de 2024. Dans une rencontre aux allures d’un congrès d’investiture, différentes structures de l’Alliance pour la République (Apr) se sont mobilisées derrière les jeunes du parti, pour lancer la plateforme «Macky pour 2024», chargée d’élire le Président une troisième fois à la tête du pays.



Un des arguments brandis pour justifier une telle donne qui cristallise la scène politique, se trouve être la sensibilité de l’exploitation des gisements petro-gaziers du pays.



« Mesurant que laisser le pays entre les mains inexpertes, celles des apôtres de l’aventurisme et de l’irresponsabilité, serait une posture apatride. Sachant que les nouvelles découvertes pétrolières et gazières, font du Sénégal la cible des forces occultes, la plateforme ‘’Macky pour 2024’’ estime que le Président Macky Sall a démontré à la face du monde, qu’il est un bâtisseur hors pair, un régulateur avisé, un réalisateur d’un Sénégal de tous et pour tous », a expliqué Thérèse Faye Diouf, lors de sa lecture de la résolution générale.



Entourée d’élus locaux, de ministres et de responsables politiques venus « des 46 départements du pays », l’administrateur général du Fongip a argué aussi l’urgence de défendre les institutions.









Extraits du quotidien Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook