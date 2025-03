Qualificatifs Mondial 2026 : ça se complique pour les Lions qui concèdent un match nul contre le Soudan Une mauvaise prestation pour nos lions qui aspirent une qualification pour le mondial 2026 ! Contre le Soudan samedi soir, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a pas été à la hauteur en livrant l’une de ses pires prestations depuis belle lurette. Au bout, un match nul sans but (0-0) qui ne fait nullement pas les affaires de hommes de Pape Thiaw dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Avec wiwsport....

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|

Pour wiwsport.com, on pourra dire ce qu’on veut sur le contexte de la rencontre. Sur le peu de temps que Pape Thiaw et son staff ont disposé pour préparer ce match. Sur l’atmosphère ambiant dans un stade acquis à la cause pour l’adversaire, malgré qu’il ne joue pas sur son propre terrain.



« Mais ce serait trouver un alibi un peu trop facilement à des Lions qui, encore une fois à l’extérieur, ont offert aux supporters sénégalais une prestation insipide, bien loin des attentes. »



Si même les lions nt décroché un point à l’extérieur, ils sont actuellement troisième de leur groupe, en attendant leur match du mardi prochain !



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook