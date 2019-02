Qualification en finale, Macky Sall félicite l’équipe des U20

Le président sortant a profité du meeting de Foundiougne ce mercredi pour félicite l’équipe nationale des U20, qui est qualifiée en finale pour le compte de la compétition de la Coupe d'Afrique des nations. "Je félicite l’équipe des U20 qui s’est qualifié en finale de la Coupe d'Afrique des nations", a dit Macky Sall, tout en priant pour que le Sénégal remporte la coupe.



Les "Lionceaux" ont défait hier soir l’Afrique du Sud sur la marque d’un but à zéro. L’unique but de la rencontre est un contre son camp inscrit par Givemore Khupe à la 70e minute de jeu. Le Sénégal fera face au Mali le dimanche 17 février, à 15 heures 30mn.













