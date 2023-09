Qualifications CAN féminine 2024 : Sénégal-Mozambique : (1-1) Les Lionnes accrochées d’entrée L’équipe du Sénégal a été tenue en échec (1-1) hier, vendredi 22 septembre sur sa pelouse de Lat-Dior, par le Mozambique en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des nations féminine prévue en 2024 au Maroc. Ce match nul complique davantage la tâche des Lionnes lors de la manche retour prévue ce lundi sur la même pelouse. Ce deuxième acte sera décisif. En cas de qualification le Sénégal affrontera le vainqueur du match devant opposer l’Égypte au Soudan du Sud.

L e Sénégal a été tenu en échec par le Mozambique lors de la manche aller du premier tour qualificatif de la CAN féminine 2024 disputé hier, vendredi 22 septembre, au stade Lat Dior de Thiès. Accrochées d’entrée (0-0) à la mitemps, les Lionnes ont été surprises dés le début de la seconde période.



Les Mozambicaines ont ouvert le score suite à un coup franc bien exécuté à la 52e minute. Très courte, la gardienne des Lionnes est lobée. Les coéquipières de Safiétou Sagna, Korka Fall et Mbayang Sow ne tardent pas à réagir en remettant les pendules à l’heure six minutes plus tard suite à un corner tiré à la rémoise. L’attaquante Nguenar Ndiaye profitera d’une erreur défensive en pleine surface pour mettre le pied et égaliser (1-1 ; 58 min).



Au fil de la rencontre, les Lionnes exerceront ensuite une nette domination en monopolisant le ballon et assiégeant même le camp de l’adversaire. Lancée sur le flanc gauche Coumba Sylla Mbodji apporte un peu plus de la percussion dans l’attaque sénégalaise. Mais, la domination des Lionnes reste stérile.



L’efficacité n’est pas au rendez-vous sur les quelques occasions franches qui se présentent au fil de la rencontre. A l’image de ce grand raté du même Coumba Sylla Mbodj à la 77e minute alors que les buts étaient grandement ouverts.



Le sélectionneur Mame Moussa Cissé et ses protégées vont devoir se contenter de ce score de parité (1-1). Un résultat qui complique davantage la tâche à accomplir ce lundi 25 septembre lors du deuxième acte des qualifications prévu sur la même pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Tout est donc à refaire.



En cas de qualification à l’issue du premier tour, le Sénégal affrontera le vainqueur du match qui oppose l’Égypte au Soudan du Sud. A noter que les 42 équipes en lice dans les qualifications, seuls, l’Afrique du Sud, tenante du titre ainsi la Zambie troisième lors de la dernière CAN, sont exemptées pour premier ce tour. Le Maroc, vice-champion d’Afrique et pays hôte, est directement qualifié.



Sud Quotidien



