Qualifiée en ligue des champions: Le car de l’Asc Liberté 4 renversé et des blessés dénombrés

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 10:06 | | 2 commentaire(s)|

L’Asc Liberté 4 s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions. Mais, l’équipe défaite de FC Grand Yoff, mécontente, ayant perdu après la séance de tirs au but, s’est attaquée au car des joueurs de l’Asc Liberté 4. Juste à la sortie du Stade Léopold Sedar Senghor, leur car de transport s’est fait renverser par des supporters très furieux.



Ainsi, il a été dénombré des blessés, dont le nombre reste inconnu. Ces derniers, ont été évacués d’urgence par les Sapeurs-pompiers.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos