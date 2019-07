Qualité de la prise en charge des urgences : Macky Sall opte pour une concertation entre acteurs de la Santé

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 03:49 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall a ainsi évoqué la nécessité du relèvement du plateau médical, la qualité du service et l’instauration d’une politique rigoureuse tendant à assurer l’équilibre financier durable pour rendre viables les structures de santé.



Le Chef de l’Etat, évoquant la qualité de la prise en charge des urgences, a instruit le Ministre de la Santé et de l’Action sociale à organiser une concertation avec les acteurs sur la qualité de la prise en charge des urgences.



Poursuivant sa communication, il a rappelé la place centrale de la nouvelle Direction générale des Etablissements de Santé publics et privés, dans cette perspective.



Le Président a, par la suite magnifié l’engagement du personnel de santé et a instruit le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de mettre en place un mécanisme d’évaluation et de motivation des agents productifs et performants du secteur.



Par ailleurs , abordant la question de la préservation des forêts classées et de la sauvegarde impérative de la vocation agricole et maraîchère des Niayes, Macky Sall a requis le recensement intégral des zones forestières classées et indiqué au Gouvernement, l’impératif de préserver notre patrimoine forestier, et de veiller à l’application rigoureuse de la réglementation en matière de procédures d’autorisations de lotissement et de construction.













Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos