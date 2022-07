Qualité des soins dans les hôpitaux publics : Le ministre de la Santé s’attaque au mal Le ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a demandé, ce mardi 26 juillet 2022, aux directeurs d’hôpitaux de redoubler de vigilance, de mener une surveillance accrue du fonctionnement de leurs services, de veiller constamment à rendre des services de qualité et surtout, de développer une communication objective et positive sur les activités au service de la population. Un appel lancé lors de la réunion de coordination de la Direction générale des établissements de santé (Dges) élargie aux directeurs d’établissement de santé. "Sud Quotidien"

Redonner aux établissements de santé publique une bonne image face à la société, c’est le combat porté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Hier, mardi 26 juillet, une réunion de coordination de la Direction générale des Etablissements de Santé, présidée par la ministre Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye s’est tenue à Dakar.



Une rencontre qui a permis d’aborder des sujets comme l’orientation budgétaire, les primes et indemnités dans les Etablissements publics de Santé (Eps), la question de la comptabilité analytique, mais aussi le point sur les activités menées durant le premier semestre de l’année 2022, les indicateurs du Document de programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD), le nouveau modèle de contrat de performance, les critères d’évaluation des établissements de santé, la situation des infrastructures et des équipements dans les EPS.



Face aux différents incidents dans des hôpitaux ces derniers mois, le ministre de la Santé a soutenu : « nous regrettons que certaines pratiques, certains comportements de personnels de santé soient encore là. Je sais que les auteurs de ces actes qui suscitent l’indignation d’une bonne partie de la population, sont largement minoritaires ; cependant, de par leurs actes de négligence, leur manque d’empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnant, ils ternissent l’image de leur établissement et du secteur tout entier, au Sénégal et dans le monde ».



Et de poursuivre : « ils ne savent pas que tout le système de santé et d’action sociale est jugé à travers eux et leurs comportements. Ils ignorent que le citoyen d’aujourd’hui a un niveau d’exigence élevé qui le pousse souvent à dénoncer, avec l’accès aux réseaux sociaux, devenu très facile ».



Selon la ministre de la Santé, les directeurs d’établissement doivent s’attaquer à ce fléau et l’éradiquer au sein de leur structure.



« Je vous demande de redoubler de vigilance, de mener une surveillance accrue du fonctionnement de vos services, de veiller constamment à rendre des services de qualité et surtout, de développer une communication objective et positive sur vos activités au service de la population. C’est un combat que nous mènerons ensemble. Vous pouvez être sûrs de mon soutien et de celui de mes services centraux », a-t-elle déclaré.



Pour modifier l’image négative que certains Sénégalais ont des hôpitaux, le ministre de la Santé a estimé qu’il revient aux directeurs d’hôpitaux de transformer ce tableau et de le rendre plus attrayant et plus beau à regarder.



A cet effet, il leur a demandé de mettre en œuvre la directive de 2016 sur les urgences, qui recommandait d’améliorer l’environnement de soins des structures respectives par des activités simples comme, améliorer l’accueil et l’orientation des patients dans les hôpitaux, repeindre les façades délabrées, les bureaux et couloirs dont la peinture est défraîchie, de revoir les installations électriques et d'assurer l’éclairage de tous les locaux, d’aménager des espaces verts et des aires de repos ou de séjour pour les accompagnants, d’améliorer le séjour des patients et des usagers mais aussi, de renforcer l’hygiène hospitalière et la propreté, entre autres.



« Je constate que ces mesures, simples qu’elles sont, ne sont pas correctement appliquées partout. Certains établissements ont connu des améliorations notoires. Hélas, ce n’est pas le cas d’autres. Ainsi, il faut davantage de volonté et un suivi régulier pour y arriver », a-t-elle martelé.



