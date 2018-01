Quand Neymar et Coutinho rêvaient du Real Madrid Le quotidien madrilène "Marca" a exhumé une interview datant de presque dix ans. Neymar et Philippe Coutinho, 16 ans à l'époque, clamaient leur envie de porter le maillot merengue.



Tous deux nés en 1992 et tous deux dotés d'un talent hors du commun, Neymar et Philippe Coutinho se connaissent depuis longtemps grâce aux sélections de jeunes du Brésil. Depuis samedi, il existe un nouveau point commun entre eux: ils ont signé un contrat en faveur du Barça.



D'humeur taquine, le journal "Marc"a (pro-Real Madrid) a exhumé des archives une interview commune de Philippe Coutinho et Neymar datant de mars 2008. Agés de 16 ans, les deux joueurs brésiliens clamaient leur envie de porter le maillot merengue.



"La meilleure équipe du monde"



Question: "Quel est le club de vos rêves?". Réponse commune des deux jeunes pépites: "Le Real Madrid. C'est la meilleure équipe du monde."



Avec le recul, cette réponse fait aujourd'hui sourire. Pour rappel, Philippe Coutinho vient de rejoindre la Catalogne pour 160 millions d'euros, tandis que Neymar a évolué au Barça de 2013 à 2017.











