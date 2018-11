Quand Sadio Mané s’effondre, en larmes, après Sénégal-Guinée Rien ne laissait augurer une telle situation. Déjà qualifié pour la CAN, qui va se dérouler au Cameroun du 15 juin au 13 juillet prochain, le Sénégal s’est imposé contre la Guinée Équatoriale samedi à Bata (1-0).

L’après-match a réservé un spectacle étrange, lorsque Sadio Mané a fondu en larmes au coup de sifflet final. La tête dans le gazon, l’attaquant des Reds semblait inconsolable malgré le succès des siens.



Ces images sont en fait la conséquence des critiques et sifflets dont a fait l’objet le joueur, accusé d’être en dessous de son niveau de Liverpool en sélection et hué après une occasion manquée durant la rencontre face à la Guinée. La goutte d’eau pour l’attaquant, qui a complètement craqué sous la pression.



« C’est juste qu’il a craqué un bout d’un moment quand c’est trop en tant qu’un être humain, un vrai patriote qui se donne à fond pour son pays, et que certains de nos compatriotes doutent de son patriotisme, et le critiquent tous les jours en faisant des comparaisons entre le Sadio Mané de Liverpool et celui de l’équipe nationale. Mais ces pleurs ne sont juste rien qu’une preuve d’amour pour son pays. »



