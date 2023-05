Quand un homme n’est pas d’accord, il peut Désobéir ou Résister … Cheikh Koureyssi Ba Les peuples ne s’identifient jamais aux pouvoirs dont ils doutent de la légitimité. De la légitimité, oui, et non de la légalité… Parce que tout pouvoir, qu’il soit légitime ou pas, se forge sa propre légalité, et c’est cette force qui fonde l’Etat de droit. Il s’ensuit que tout État est forcément un État de droit. La question est de savoir d’où vient ce droit …

Cette question en appelle une autre : celle de l’autorité, carburant et siège incontournables de la puissance de l’Etat et de l’ appareil qui lui est consubstantiel.

L’autorité est le lieu où se heurtent le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir.



Pour le russe Korkounov, l’autorité est plutôt une force, et cette force offre la particularité de ne point dépendre de la volonté de celui qui domine, mais de la conscience de celui qui se soumet.



Vues sous cet angle, qui restitue aux peuples toute la dignité qui leur est due, la désobéissance et la résistance demeurent les pierres angulaires et les principes cardinaux des libertés et des droits basiques, mieux, des choix comportementaux, chaque fois que les cortèges de la légalité et celui de la légitimité s’intersectent au même carrefour.



L’homme vrai, fils du Peuple, cellule vivante du grand organisme qu’est la nation, a alors toute la latitude d’adopter en ses âme et conscience la posture qui lui sied le mieux. Et si désobéir et résister doivent être les seules mesures de son équilibre, il ne demandera à personne de lui conférer ces libertés : il va les conquérir lui-même. Et assumer !



Cheikh Koureyssi Ba



