Quartiers Amitié et Gaspard Camara: Une bataille rangée fait deux morts

Une violente bataille rangée entre les deux quartiers Amitié et Gaspard Camara, a fait deux morts.



D’après la RFM, l’une des victime a succombé à ses blessures après avoir été poignardée.



L’autre qui tentait de s’enfuir à bord de son scooter, a dérapé et a perdu la vie après un violent choc.



