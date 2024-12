Quatre lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à l'Assemblée nationale (Président)

Au delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à l'Assemblée nationale, a annoncé le Président Bassirou Diomaye Faye.



Selon lui, ces lois concernent la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de la lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine.



Dans son message à la nation, il a précisé que la déclaration de patrimoine sera étendue à tous les agents de la fonction publique, sans exception, ainsi qu'à tous les responsables occupant des postes électifs ou nominatifs liés à la gestion budgétaire, quelle que soit son envergure. Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations seront définies par la loi.













