Que mijote le leader du PASTEF ? Sonko surpris en plein … Une nouvelle coalition politique dénommée Jotna /Patriotes pour l’alternative a vu le jour samedi dernier, 31 août 2019. L’entité lancée en présence d’Ousmane Sonko s’inscrit dans le prolongement de la candidature de ce dernier à la présidentielle de février.

‘’La coalition Jotna a pour objectif d’œuvrer au rassemblement le plus large, le plus solide et le plus durable de partis politiques, mouvements citoyens, associations et personnalités patriotiques, pour le triomphe d’une alternative de rupture d’avec le système de domination néocoloniale, de prédation et d‘exploitation en vigueur dans notre pays depuis six décennies, mais aussi sur notre continent et ailleurs à travers le monde’’, relève le communiqué.



La Coalition dit s’inspirer des conclusions des Assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions. Mais elle reste surtout attachée au programme Jotna, le projet de société du candidat Ousmane Sonko. ‘’la Coalition entend donner corps et vie à notre projet commun de transformation sociale, fondé sur la souveraineté nationale et populaire sur nos ressources et dans tous les domaines, la fin du présidentialisme autocratique, la refondation de l’Etat et de la société, la promotion de mentalités et comportements nouveaux, la participation et la mobilisation populaires, la promotion d’un modèle endogène de développement économique tourné vers la satisfaction prioritaire des besoins et le bien- être social des larges masses populaires de nos villes et campagnes’’, précise le document. S’attendant à un combat ‘’rude et sans quartier’’, la coalition fait appel à toutes les forces vives qui partagent le même idéal

