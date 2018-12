Queen Biz à la présentation de son nouvel album: « Je n’ai plus rien à prouver…Tout garçon que j’aurais envie de croquer, ne m’échappera … »

La chanteuse Queen Biz a présenté, hier, son nouveau album intitulé ‘’Puissance3’’ et composé de de 13 titres. Dans cette production, l’artiste a fait des duos avec des musiciens nigérians, guinéens et ivoiriens. C’est ce qui l’amène à dire qu’elle « n’a plus rien à prouver au Sénégal ».



« J’ai fait des voyages dans divers pays pour avoir ces duos. Dans ma génération, personne parmi les chanteurs, n’a eu à faire ce que j’ai fait. C’est pourquoi, je n’ai plus rien à prouver au Sénégal. Je vis l’international. D’ailleurs, je dois effectuer une tournée asiatique », annonce-t-elle.



Par ailleurs, la chanteuse a répliqué à ceux qui lui demandent de ne plus chanter les "Lions" sous prétexte qu’elle a la poisse. « Est-ce que l’équipe appartient aux autres? Qui ose dire qu’il est le père de l’équipe pour m’empêcher de la chanter ? Je vais chanter de force ou de gré. Les filles sont jalouses de moi, parce qu’elles pensent que je suis amoureuse de Sadio Mané. Sachez que tout garçon que j’aurais envie de croquer, ne m’échappera pas ».











L’As

