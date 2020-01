Quel est l'âge idéal pour perdre sa virginité ? Avoir des rapports sexuels trop tôt est le plus grand regret des jeunes qui perdent leur virginité, selon une enquête sur le comportement sexuel des Britanniques.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Plus d'un tiers de femmes et un quart d'hommes, dans l'adolescence et au début de la vingtaine, ont admis que ce n'était pas "le bon moment" pour faire l'amour pour la première fois.



Selon la loi au Royaume Uni, il faut avoir au moins 16 ans pour consentir légalement à avoir des relations sexuelles.



Le dernier sondage de l'Enquête nationale sur les attitudes et les modes de vie sexuels indique que de nombreuses personnes ne sont peut-être pas prêtes à cet âge.



L'enquête Natsal, menée tous les dix ans environ, donne une image détaillée du comportement sexuel au Royaume-Uni.



Pour ce dernier travail, publié dans BMJ Sexual & Reproductive Health, des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont examiné les réponses de près de 3 000 jeunes qui avaient répondu à l'enquête entre 2010 et 2012.



Les résultats



Les réponses ont montré que près de 40 % des jeunes femmes et 26 % des jeunes hommes n'avaient pas le sentiment que leur première expérience sexuelle s'était produite "au bon moment".



Interrogés plus en détail, la plupart ont déclaré qu'ils auraient souhaité avoir attendu plus longtemps pour perdre leur virginité.



Peu ont dit qu'ils auraient dû le faire plus tôt.



La plupart avaient eu des rapports sexuels à 18 ans - la moitié l'avaient fait avant d'avoir 17 ans.



Près d'un tiers ont eu des rapports sexuels avant d'avoir 16 ans.



Également disposé



L'enquête s'est également penchée sur la compétence ou la préparation sexuelle - c'est-à-dire sur la question de savoir si une personne pouvait raisonnablement prendre une décision éclairée quant à la possibilité d'avoir des rapports sexuels pour la première fois.



Par exemple, elle devait être suffisamment sobre pour avoir consenti et ne devait pas agir sous la pression de ses pairs.



Environ la moitié des jeunes femmes et quatre sur dix des jeunes hommes qui ont répondu ont échoué à cette mesure.



Et près d'une femme sur cinq et d'un homme sur dix ont déclaré qu'eux-mêmes et leur partenaire n'avaient pas été également disposés à avoir des rapports sexuels à ce moment-là, ce qui suggère que certains se sont sentis poussés à avoir des rapports sexuels.



La fondatrice de l'enquête Natsal, le professeur Kaye Wellings, a déclaré que l'âge du consentement n'était pas un indicateur de la possibilité qu'une personne soit prête à devenir sexuellement active. "Chaque jeune est différent - certains de 15 ans peuvent être prêts alors que d'autres non," explique-t-elle.



La co-chercheuse, le Dr Melissa Palmer, a déclaré : "nos résultats semblent soutenir l'idée que les jeunes femmes sont plus susceptibles que les jeunes hommes d'être sous la pression de leurs partenaires pour avoir des relations sexuelles".



"Bien que les résultats de l'enquête aient donné quelques résultats positifs, comme le fait que près de neuf jeunes sur dix utilisent une méthode de contraception fiable lors du premier rapport sexuel, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir que le bien-être général des jeunes est protégé lorsqu'ils deviennent sexuellement actifs," poursuit-elle.



Selon elle, l'éducation sexuelle dans les écoles devrait doter les jeunes des compétences de négociation nécessaires pour leur permettre d'avoir des premières expériences sexuelles sûres et positives.



Quand est-ce que c'est le bon moment ?



Si vous pensez que vous pourriez avoir des relations sexuelles, demandez-vous :



Est-ce que c'est bien ?



Est-ce que j'aime mon partenaire ?



Est-ce qu'il/elle m'aime autant ?



Avons-nous parlé de l'utilisation de préservatifs pour prévenir les IST et le VIH, et la discussion était-elle correcte ?



Avons-nous organisé une contraception pour nous protéger contre la grossesse ?



Est-ce que je me sens capable de dire "non" à tout moment si je change d'avis, et est-ce que nous serons tous les deux d'accord avec cela ?



Si vous répondez oui à toutes ces questions, le moment est peut-être venu.



Mais si vous répondez oui à l'une des questions suivantes, il se peut que ce ne soit pas le cas :



Est-ce que je me sens sous la pression de quelqu'un, comme mon partenaire ou mes amis ?



Est-ce que je pourrais avoir des regrets par la suite ?



Est-ce que je pense à faire l'amour juste pour impressionner mes amis ou pour les suivre ?



Est-ce que je pense à avoir des relations sexuelles juste pour garder mon partenaire ?



Source : Choix du Service National de Santé



"Nous croyons fermement que l'âge et le stade approprié pour les relations et l'éducation sexuelle (ESR) devraient commencer tôt afin de donner aux jeunes les moyens de prendre des décisions positives qui leur conviennent. Nous espérons que l'introduction de l'ESR obligatoire offrira cette possibilité", a déclaré Isabel Inman de l'association caritative pour la santé sexuelle Brook.







