Quel est le meilleur moyen de faire fructifier son argent ? Peu importe la somme que vous avez à disposition, il est toujours recommandé de placer son argent. C’est la meilleure alternative pour que le montant ne reste pas inactif tout en l’augmentant. En effet, le placement financier vous ouvre des perspectives de rendement attractives. Toutefois, il convient de préciser que tous les types d’investissements ne vous garantissent une bonne rentabilité.



une étude approfondie avant de se lancer. Pour ce faire, on vous donne quelques idées d’investissement vous permettant de faire fleurir rapidement et en toute sécurité votre argent.

Investir en Bourse



L’investissement en bourse s’avère une excellente solution pour faire fructifier votre argent. Ce type de placement fait partit des meilleurs placements financiers du moment. Mais une partie de votre capital pour acheter ou vendre un instrument financier. Cela peut être les actions, les obligations et les indices boursiers.

Les Actions

Ce sont des parts du capital d’une entreprise ou d’une société cotée en bourse. En investissant sur les actions, vous possédez certaines parts de ces entreprises, et en contrepartie, vous pourrez aussi recevoir des dividendes. Grâce à ces dernières, vous pouvez accroître votre capital de façon régulière.

Les obligations

Les obligations sont des valeurs mobilières. Elles sont considérées comme une dette de type financière, puisqu’elles représentent aussi des créances. L’investissement peut être à court ou long terme. Passé le délai, vous recevez des intérêts de la part de l’entreprise ou l’État à qui vous avez prêté une créance. Les intérêts peuvent être variables ou fixes.

Les Indices boursiers

Ce sont les actions d’un pays, d’une zone ou d’un secteur comme le CAC 40, FTSE 100, Dow Jones, etc. L’indice boursier est une moyenne des valeurs de toutes les entreprises prises en compte dans l’indice. L’acquisition ou la revente d’un indice à profit vous permettra de faire fructifier votre argent au long terme.



Toutefois, investir en bourse présente des risques. Ainsi, il faudra vous former un minimum avant de vous lancer. Il est recommandé aussi de faire appel à un expert spécialisé. Ce dernier pourra vous aider à choisir les investissements les plus intéressants.

Investir dans l’Immobilier

Un autre moyen de faire fructifier son argent est de réaliser un placement immobilier. C’est une méthode très plébiscitée qui consiste à acheter un bien immobilier à une valeur un peu abordable et de le rénover. Il pourra ainsi coûter plus cher quelques mois plus tard. À ce moment, vous pouvez le revendre et récupérer vos sous.



Avec l’immobilier, vous pouvez obtenir le double voire le triple de votre investissement initial. Tout dépend de la localisation du bien. L’investissement immobilier est un placement avantageux, car il y a moins de chance que vous perdez votre argent. De plus, vous avez un vaste choix de biens immobiliers.



Certains biens se trouvant dans des régions données vous permettront de bénéficier d’un bon nombre de lois de défiscalisation. l’immobilier locatif.



C’est une méthode récente qui consiste à acheter un bien immobilier destiné à être loué. En retour, cela vous permet de percevoir des revenus et de vous forger un patrimoine financier. En fonction du nombre d’années, l’immobilier locatif peut vous faire gagner deux, trois ou quatre fois le montant total investi.

Investir grâce à l’Assurance-Vie



Si vous ne savez pas encore, l’assurance-vie peut aussi vous permettre de faire fructifier votre argent. Le principe est simple. En effet, l’assuré bénéficie d’une certaine prime quand un évènement de décès ou de survie le concernant survient. En contrepartie, il verse selon sa capacité une certaine somme.



Également appelée couteau suisse de l’investisseur, l’Assurance-vie constitue une véritable garantie. Avec un contrat assurance-vie, peu importe le taux d’intérêt fixé par votre assureur et les frais de gestion, vous gagnez une rémunération chaque année. Avec quelques années d’investissement, vous pouvez atteindre entre le quart et la moitié de la somme investie.



Quel que soit le temps passé, votre capital initial est toujours garanti et vous êtes à l’abri des soldes négatifs. Il n’y a pratiquement aucun risque.

Investir en Crypto Monnaie

Les cryptomonnaies sont les nouveaux instruments d’investissement des grands investisseurs. Technique d’investissement révolutionnaire, ce type de placement consiste à acheter une certaine valeur d’une cryptomonnaie. À titre illustratif, vous pouvez décider d’acheter 1 bitcoin. Une fois que la valeur de 1 bitcoin aura augmenté, votre investissement va aussi accroître.



Étant décentralisé, le coût des cryptomonnaies ne peut pas être influencé par aucune décision d’organes gouvernementaux. Ainsi, vous avez beaucoup plus de chance que les monnaies augmentent de valeur.

Investir en crowdfunding



Encore appelé financement participatif, investir en crowdfunding revient à mettre son argent dans une entreprise ou des startups présentant des projets à fort potentiel de développement. Lorsque le projet se révèle très porteur, vous pouvez doubler, voire tripler votre investissement. En plus d’avoir votre capital, vous bénéficierez aussi des dividendes du projet.



Ce type de placement est un moyen pour impacter sur la société avec un projet important et révolutionnaire. Cet investissement rémunéré présente un taux d’intérêt qui varie de 3,5 à 10 %. Pour vous lancer dans le crowdfunding, vous n’avez qu’à trouver une communauté prête à vous accueillir et qui correspond à vos idéaux. Ensuite, optez pour un projet prometteur qui répond à vos objectifs et investissez.



