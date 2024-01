Quelles sont les chances du Sénégal pour cette CAN 2024 ? Le Sénégal est le champion sortant de la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, lors de la dernière édition en 2021, les Lions de la Teranga d’Aliou Cissé ont marqué l’histoire en ramenant la toute première CAN au pays. Les Sénégalais abordent ce nouveau tournoi 2024 avec beaucoup d’ambitions, et feront évidemment tout pour conserver leur titre.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024

Quelle est la force actuelle de l'équipe du Sénégal football ?



Commençons par la défense et le dernier rempart. Parmi les gardiens, on retrouve Édouard Mendy, Mory Diaw et Seny Dieng, évoluant respectivement à Al-Ahli, Clermont et Middlesbrough. Ici, le titulaire indiscutable ne fait pas l’ombre d’un doute. En effet, l’ancien gardien de Chelsea et aujourd’hui en Arabie Saoudite, E. Mendy, sera celui qui gardera les buts de l’équipe nationale sénégalaise. Et, ce dernier, bien qu’il évolue dans un championnat considéré comme moins relevé qu’en Europe, a eu besoin d’un temps d’adaptation mais semble maintenant très à l’aise avec sa nouvelle équipe. En effet, que ce soit en club ou en sélection nationale, Mendy reste sur 9 matchs sans encaisser le moindre but ! De bonne augure avant le coup d’envoi de la CAN 2024.



En défense, on retrouve également d’excellents éléments : Youssouf Sabaly, Krépin Diatta, KalidouKoulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Formose Mendy, Abdoulaye Ndiaye, Abdoulaye Seck, Fodé Ballo-Touré et Ismail Jakobs. Le niveau de certains restent encore à constater durant la phase de groupes. On pense notamment à Sabaly, qui n’a plus joué depuis le 12 septembre suite à sa blessure en amical contre l’Algérie. Le patron de la défense, Koulibaly, sera une nouvelle fois très important et aura en plus de bons repères avec son gardien, puisqu’ils jouent désormais ensemble en club.



Au milieu de terrain, voici les joueurs sélectionnés : Lamine Camara, Pape MatarSarr, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Pape Gueye, Pathé Ciss, Idrissa Gueye. Un milieu de terrain très athlétique donc, avec des joueurs en manque de temps de jeu (P. Gueye à Marseille ou C. Kouyaté à Nottingham), mais aussi des joueurs qui s’éclatent cette saison, comme Sarr à Tottenham, Gueye à Everton ou, dans une moindre mesure, Mendy à Lens).



Et, si le milieu n’est pas le plus impressionnant sur le papier, c’est bien l’attaque sénégalaise qui dispose d’une qualité impressionnante : Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Boulaye Dia. Bien évidemment, on retrouve la superstar Sadio Mané, qui évolue désormais avec Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. À noter que l’ailier Ismaïla Sarr, auteur on se souvient d’une grosse performance en Coupe du Monde 2022 contre l’Équateur, sera le dynamiteur de cette attaque. Un effectif suffisant pour faire partie des favoris pour le titre ? Oui à en croire le



Une place logiquement parmi les favoris quand on sait que les Lions de la Teranga sont champions en titre, et sortent d’un huitième de finale de Coupe du Monde perdu contre l’Angleterre. Bien évidemment, la stratégie de jeu sera bien différente durant cette CAN, puisque Aliou Cissé et ses hommes seront attendus à chaque match. Pour rejoindre cette Coupe d’Afrique des Nations 2024, le parcours fut d’ailleurs bien géré avec une première place et une invincibilité préservée (4 victoires et 2 nuls). C’est bien simple, depuis la fameuse défaite contre les anglais au Mondial, les Lions n’ont perdu qu’un seul match sur 11 disputés, 0-1 contre l’Algérie en amical le 12 septembre dernier. Ils arrivent donc en très grande forme dans cette nouvelle compétition !



Quels sont les défis et opportunités pour le Sénégal dans cette CAN ?



Bien évidemment, le principal intérêt du Sénégal sera de briser la malédiction du champion sortant, en réalisant une bonne compétition. On se souvient notamment de l’Algérie, championne en 2019 et sortie dès les poules en 2021 après une phase de groupes catastrophique. Le Cameroun, sacré en 2017, avait par exemple été sorti dès les huitièmes lors de l’édition suivante… Le défi principal du Sénégal, au delà de remporter un second titre, sera donc de bien figurer et de ne pas réaliser une compétition décevante pour ses supporters.



Et, bien que la poule de la CAN 2024 ne soit pas la plus simple pour le Sénégal, les Lions de la Teranga restent les favoris pour la première place. En effet, les coéquipiers d’Idrissa Gueye restent au-dessus de la Gambie ou de la Guinée sur le papier, bien que ces adversaires ne soient pas à sous-estimer. Le combat sera rude cependant avec le Cameroun, qui voudra bien évidemment terminer en tête de la poule C.



Le Sénégal a donc l’opportunité de marquer l’histoire puisque, depuis le triplé de l’Égypte entre 2006 et 2010, plus aucune nation n’a remporté la CAN deux fois de suite ! Une occasion en or de consolider son statut de nation phare du continent africain, et de montrer aux concurrents que les joueurs ont encore faim de titre, et qu’ils souhaitent une fois de plus marquer l’histoire de leur pays.



Pour résumer, l’effectif du Sénégal est complet et mélange expérience et jeunesse. Il semble bien structuré, avec des joueurs évoluant un peu partout en Europe. On retrouve également des joueurs qui évoluent dans des championnats moins importants sur le papier mais qui semblent tout de même toujours en avoir dans les pieds, comme Sadio Mané par exemple. Le Sénégal peut marquer l’histoire de son pays et toute une génération de supporters en remportant un deuxième titre consécutif, et retourner au pays comme des héros. La Coupe d’Afrique des nations des hommes d’Aliou Cissé s’annonce d’ores et déjà passionnante ! Rendez-vous le lundi 15 janvier pour le premier match face à la Gambie, où nous aurons déjà une meilleure vision du niveau actuel de cette nation !





