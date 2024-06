Quelque 14.400 moutons en vente dans le département de Dagana

Un peu plus de 14.400 moutons sont en vente dans le département de Dagana (nord), soit une baisse de 4.287 têtes en un an, a appris l’APS du chef du service départemental de l’élevage, Mamadou Goudiaby.



‘’Pour le moment, 14.463 moutons ont été enregistrés, soit une baisse de 4.287 têtes par rapport à l’année dernière, dont le chiffre tournait autour de 18.750 moutons’’, a indiqué M. Goudiaby.



Le 29 avril, le service départemental de l’élevage a entamé le décompte des moutons vendus dans cette collectivité territoriale pour la Tabaski, selon lui.



Malgré la baisse du nombre de moutons en vente, en comparaison de celui de l’année dernière, le département reste bien approvisionné, a précisé Mamadou Goudiaby.



Les prix varient en moyenne entre 65.000 et 250.000 francs CFA, selon lui.



Trente tonnes de pâture ont été distribuées par l’État aux éleveurs de Bokhol, Dagana, Richard-Toll, Rosso, Gaé, Diaglé, Savoigne, Ndiaye et Gnith, pour l’alimentation des moutons, a dit M. Goudiaby.



Aps