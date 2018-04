Querelle de famille: Deux neveux de Feu Lobatt Fall règlent leurs comptes le jour des funérailles

La célébration des obsèques du célèbre opérateur économique Lobatt Fall à Pikine Khourounar, a failli virer à une effroyable tragédie familiale à cause de l’attitude de deux neveux du disparu. IL s’agit de D. Komé et de son cousin S. B. Fall dont les maisons respectives se font face dans la localité selon Les Echos.



Le mobile d’un contentieux serait une requête d’aide financière refusée. S. B. Fall a accusé son cousin Komé d’avoir une fois tenté d’attenter à sa vie avec une machette. Il reçoit un violent coup de gourdin et se retrouve avec la jambe fracturée attestée par une incapacité temporaire de 2 mois. Komé dément son cousin Fall mais a été malgré tout déféré au parquet pour coup et blessures volontaires.