Querelle de voisinage: L’affaire finit en règlement de comptes à Grand-Yoff

Une querelle de voisinage à Grand-Yoff qui a viré au règlement de comptes, a fini par atterrir à la justice. La quarantaine révolue, Adama est considérée comme une femme belliqueuse. Elle a été écrouée à la suite d’une bagarre qui l’a opposée à une mineure du nom de S. Nd.



Selon des sources de "L'As", Adama Nd. ne gobe pas sa voisine S. Nd. Elles échangent chaque jour de propos aigres-doux. Elles ont fini par se battre avant que les voisins intercèdent. Déterminée à corriger la fille, Adama Nd. a suivi la fille sur le chemin de la boutique. Elle attaque par surprise S. Nd., qu’elle a blessée au bras et à la jambe droite, avant d’arracher ses cheveux. Informée, la maman de S. Nd. achemine sa fille au Centre de Santé Nabil Choucair.



Elle obtient un certificat médical d’incapacité temporaire de travail de 3 jours et dépose une plainte à la police de Grand-Yoff contre Adama Nd. Cette dernière réfute les accusations devant les enquêteurs, en soutenant avoir été provoquée par sa protagoniste. Adama Nd. sera placée en garde-à-vue, avant d’être déférée au parquet pour coups et blessures volontaires.