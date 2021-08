Querelles de tendances à Guédiawaye : Les femmes de Bby du département appellent à l’unité Les guerres de positionnement et les attaques entre responsables de la coalition au pouvoir se multiplient en direction des prochaines élections territoriales. Et dans le département de Guédiawaye, la bataille pour le contrôle de la mairie de Golf Sud, par exemple, fait rage. Ces querelles ne laissent pas indifférentes les femmes de Benno bokk yaakaar (Bby) et de la majorité présidentielle du département de Guédiawaye qui appellent les uns et les autres à l’unité.

Lat Diop et Néné Fatoumata Tall, deux responsables de l’Apr, se sont cognés il y a quelques jours via leurs militants. Et tous veulent prendre le fauteuil de la maire socialiste sortante, Aïda Sow Diawara.





«Nous femmes de Bby et de la majorité présidentielle confirmons notre adhésion profonde aux idéaux de la coalition Bby et de ses composantes de la mouvance présidentielle sans exception. Conscientes de la vision du chef de l’Etat, nous lui renouvelons notre confiance et notre engagement à ses côtés», a déclaré Claire Tiguida Camara à la presse, à l’issue d’une Assemblée générale.



La Conférence des leaders de Bby a invité à une unité et promis des investitures «sur la base de critères rigoureux et objectifs».





Les femmes de la coalition à Guédiawaye appellent, par conséquent, les différentes tendances du département à suivre leurs consignes.



«Nous sommes à l’écoute de nos leaders et respecterons leur mot d’ordre. En effet, seule l’unité fait la force», soulignent Mme Camara et ses camarades.



Les femmes responsables des différentes localités ont renouvelé leur engagement avant de promettre une victoire éclatante au soir des élections du 23 janvier 2022.



«Nous sommes prêtes à accompagner le Président Macky Sall et il nous appartient, nous femmes, de consolider, de raffermir la coalition Bby dans le département aux côtés de notre coordonnateur, Aliou Sall, et de Aïda Sow Diawara», a dit Claire Tiguida Camara.



