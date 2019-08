Question de la retraite: Macky plaide pour une réforme

Le chef de l’Etat plaide pour des reformes pour la question de

la retraite. Pour Macky Sall, cette réforme permettra aux

agents de l’Etat d’adhérer à la retraite supplémentaire ou

volontaire.



Il y aura également l’assurance retraite qui permet aux agents

d’avoir une contribution, afin de bénéficier à la fin de leur

carrière d’une retraite acceptable. Selon le Président Sall, il

urge d’améliorer ce système, car tous ceux qui partent à la

retraite, vivent un calvaire, note L’As.



Il estime que ces questions doivent être gérées durant la

carrière active et abordées avec courage. Bref, il invite à une

réflexion sur la réforme des retraites et des fonctionnaires.

