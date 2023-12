Question palestinienne : La Chine se tient aux côtés de la paix et de la conscience humaine

Beaucoup de Chinois et peut-être certains étrangers s’étonnent des actions et des déclarations chinoises à propos de la question palestinienne.



Depuis l’éclatement du nouveau cycle de conflit le 7 octobre dernier, la Chine a multiplié des actions en faveur de la paix : entretiens téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères palestinien et israélien, rencontres avec les ministres des Affaires étrangères des pays arabes et musulmans à Beijing et à New York, réunion de haut niveau du Conseil de sécurité. Bien que menées par le ministère chinois des Affaires étrangères, ces médiations ont bénéficié d’une attention soutenue des plus hauts dirigeants chinois.



En juin, le président chinois Xi Jinping recevait son homologue palestinien Mahmoud Abbas pour une visite d’État. La Chine considère la Palestine comme un pays souverain et soutient sa place au sein de l’ONU en tant que tel.



Le 22 novembre, une réunion extraordinaire des BRICS sur la situation au Moyen-Orient et à Gaza a été organisé en ligne, durant laquelle le président chinois a prononcé un discours intitulé « Œuvrer pour un cessez-le-feu et bâtir la paix et une sécurité durables ».



Une semaine après, le 29 novembre, le président chinois a envoyé un message à la réunion de commémoration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans ce message, il a souligné que la question palestinienne était le nœud du problème au Moyen-Orient et concernait l’équité et la justice internationales.



Vous vous demandez sans doute pourquoi la Chine reste attachée à la question palestinienne, et ce depuis de si nombreuses années.Elle est en effet l’un des premiers pays à avoir reconnu l’Organisation de Libération de la Palestine, c’était en 1965 avec l’ouverture à Beijing d’un bureau de l’OLP doté d'un statut diplomatique. Puis la Chine a reconnu l’État de Palestine en 1988 avec l’établissement de relations diplomatiques. Yasser Arafat était également une personnalité très connue en Chine. Ce personnage emblématique de la cause palestinienne, qui est également lauréat du prix Nobel de la paix apparaissait souvent dans la presse chinoise, car il a visité une dizaine de fois la Chine depuis 1964.



Pour comprendre l’attachement de la Chine à la question palestinienne, il faut comprendre l’attachement de la Chine à la paix et à la conscience humaine. Pour n’importe quelle nation, la paix, c’est le fondement de tout. La Chine l’a prouvé par sa propre expérience et notamment son essor économique depuis une quarantaine d’années. Il est difficile d’envisager un développement durable sur le plan économique et social, si le feu de la guerre est à proximité ou dans le pays même. C’est valable pour la Palestine. C’est aussi valable pour Israël.



Mais pour obtenir une paix et surtout une paix durable, il faut tenir compte de la conscience humaine, pas seulement de sa propre conscience. Il faut privilégier la sécurité commune, et pas uniquement la sécurité absolue pour une seule partie. Les Israéliens ont le droit de vivre en sécurité, mais les Palestiniens ne le méritent-ils pas aussi ? Comme l’ont affirmé et réaffirmé le président chinois et le ministre chinois des Affaires étrangères, le nœud du conflit palestino-israélien réside dans l’incapacité prolongée du peuple palestinien à exercer son droit légitime à établir un État indépendant. Et seule l’adhésion au concept de sécurité commune permettra de parvenir à une sécurité durable.



Lors du vote d’une résolution portée par les Émirats arabes unis le 8 décembre, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a dit : « Le monde et l'Histoire nous regardent. Il est temps d’agir. » C’est le temps d’agir et surtout de réveiller les bonnes consciences.



DENG Yingping, commentatrice de CGTN



