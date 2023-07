Questions autour des défis et enjeux sécuritaires : Le constat du Général de Brigade Jean Diémé

Comment susciter des efforts de coopération, des consensus, des convergences de vues et d’actions, afin d’ériger la sécurité des États de l’Afrique de l’Ouest en un facteur d’intégration ? Existe-t-il, d’ailleurs une acception ou une interprétation partagée de ce qu’est la sécurité collective en Afrique de l’Ouest et de ses implications ?



Où placer le curseur entre, d’une part, la nécessité légitime que ressentent les États, au nom de l’exercice de la souveraineté, de privilégier la sauvegarde de leurs intérêts nationaux et, d’autre part, l’impératif d’apporter, en raison des liens d’interdépendance de toutes natures, sa pierre à l’édifice de la sécurité collective ?



Comment éviter que les susceptibilités nationales l’emportent sur la logique d’une politique sous-régionale de la sécurité ? En d’autres termes, est-il possible de faire prospérer un commun entendement sécuritaire de notre communauté de destin ?

Le constat demeure alarmant, à plusieurs égards : la sous-région ouest-africaine est en butte à différentes sources d’instabilité, dont la litanie nous est tous familière. En guise de rappel, s’il en était encore besoin, nous pouvons évoquer les injonctions des sociétés financières internationales caractérisées par des remèdes plus déstabilisants que les maux auxquels ils sont censés s’attaquer, la pauvreté, les famines, les guerres civiles, les conflits ethniques ou identitaires, les insurrections, les divers trafics illicites, la piraterie maritime, la criminalité transnationale organisée et les extrémismes violents.



À ces sources de conflictualités, qu’il serait loisible de qualifier ironiquement de routinières, s’ajoutent les manifestations de ce qui relèverait des “guerres vertes”, “guerres climatiques” ou “conflits de la rareté” (compétitions pour les terres arables, raréfaction des ressources agricoles et hydriques, répercussions des changements climatiques, dégradations écologiques)

Et pourtant, nous susurre l’adage, abondance de biens ne nuit point. Alors, comment se fait-il qu’avec une si grande richesse institutionnelle et normative, les objectifs proclamés par ces organisations sous-régionales tardent à se réaliser et les résultats escomptés à se concrétiser ? Ce questionnement se justifie d’autant plus que, convaincus que les formes d’intégration économique et institutionnelle des États, seraient porteuses d’un sens commun capable d’entraîner le développement et d’apporter la paix, les dirigeants de l’espace ouest-africain ont créé plusieurs organisations internationales. Aussi, est-il paradoxal de voir que certains États ou communautés de notre sous-région, fragilisés par des menaces émanant de l’extérieur ou rongés par des querelles intestines, frôlent la désintégration tant redoutée, malgré l’abondance d’institutions censées les prémunir d’une telle fatalité

À l’évidence, ces diverses institutions internationales, considérées dans leur globalité, qu’elles aient des objectifs généraux ou spécifiques, auraient dû constituer, à travers leurs champs d’intervention, des vecteurs efficaces de la paix et de la sécurité, en rendant effective, l’acception de la sécurité en tant que concept multidimensionnel et non plus exclusivement, militaire et stato-centré